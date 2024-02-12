رابطة الأندية تكشف الموعد الرسمي لانتهاء الدوري المصري

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن الدوري سينتهي في 30 يوليو مؤكدا أن عامر حسين كان يقصد بأن الدوري لن ينتهي في هذا الموعد بأن الفرق سيكون أيام قليلة وتصريحاته يقصد بها ذلك .

واضاف دياب في تصريحات عبر برنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن جدول الدوري حتي الجولة 30 وسيتم ترك اخر أربعة جولات حتي النهاية بسبب صراع الهبوط .

وواصل تصريحاته بأن جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأنه يقدر رغم الخلاف الكامل في الرأي ، مؤكدا أن حازم امام ظلم لأن قواعد العمل الجماعي تؤكد أن القرار جماعي يخص الكل وليس فرد .