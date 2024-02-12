«رجال الأعمال» تدرس آليات زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً للجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة حسانين توفيق رئيس اللجنة، وبحضور المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية إتصال والمهندس محمود متولي نائب رئيس اللجنة، ومجموعة من أعضاء الجمعية العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك لمناقشة أبرز التوجهات الإستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة في قطاع تكنولوجيا والاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030 والمعلنة من قبل الحكومة المصرية مؤخراً، بجانب خطة عمل اللجنة وأنشطتها المختلفة المقترحة خلال عام ٢٠٢٤.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الأستاذ حسانين توفيق، أن اللجنة أعدت مجموعة من الأهداف لخطة العمل وتناقش التحديات الاقتصادية العامة والتي لها تأثير مباشر على القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جمعية إتصال على بحث التوجهات الاستراتيجية للحكومة الخاصة بالقطاع 2024-2030 في إطار بروتوكول التعاون المشترك.

وأكد حسانين، أن جمعية رجال الأعمال المصريين لها من القوة والامكانيات التي تساعد اللجنة في التعامل مع الحكومة والجهات الرسمية لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع والتحرك في تنفيذ خطة العمل.

وأوضح أن اللجنة في خطة عملها لعام 2024 تدرس إنشاء منصة الكترونية للتصدير وذلك بالتعاون مع لجنة التصدير تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بما يسمح للشركات أعضاء الجمعية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة لها وخاصة في دول أعضاء البريكس.

وأضاف، كما تستهدف اللجنة تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني والتي تضم الشركات المحلية والعالمية التي تعمل بالسوق المصري وتنظيم فعاليات مختلفة للتعريف بإستخدامات التكنولوجيات الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمثلها جمعية رجال الأعمال وذلك بدعوة الخبراء من العاملين والمتخصصين بتلك الشركات.

وتابع، كذلك سيتم من خلال دعم مجلس إدارة الجمعية خلق تواصل فعال مع الوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المعوقات التكنولوجية التي تواجه الشركات في تطبيق التكنولوجيات الجديدة، وتحسين وتطوير التطبيقات المستخدمة في الجمعية مع إمكانية إضافة تطبيقات جديدة.

وقال المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية إتصال: «فخورون في جمعية إتصال ببروتوكول التعاون والشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين للوصول إلى الحلول التطبيقية الذكية للتعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات حيث أن هذا الاجتماع هو خطوة أولى لتفعيله».

وأضاف مجاهد، أن التعاون بين الجمعيتين يمثل أهمية كبيرة لعرض التحديات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تكنولوجيا المعلومات بتوجهاته المختلفة، داعياً إلى ضرورة صياغة ورقة عمل واستراتيجية خاصة بتحديات القطاع في الفترة الحالية والحلول المقترحة من الخبراء لإيصالها الى الحكومة حيث أن من خلال العلاقات المتميزة بين الحكومة وجمعية رجال الأعمال المصريين يمكننا التواصل مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية بشأنها.

وطالب الأعضاء بضرورة إعداد ورقة عمل تضم أهم الحلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لدى الحكومة، بالإضافة إلى مقترح بفرض وجود إستشاري إستلام للمشاريع بما يدعم مبدأ الحوكمة وإنهاء معاناة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عند تسليم المشروعات.

وخلال استعراض اللجنة للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات الحكومة من قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجمع المشاركون على أن مستهدفات القطاع حتي 2030 في مجملها «جيدة» خاصة فيما يتعلق بتعزيز مساهمة قطاع الإتصالات في الناتج المحلي، وبالإضافة إلى مضاعفة صادرات التعهيد ومضاعفة أعداد المتدربين بنهاية 2024 بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي آمن مستدام.