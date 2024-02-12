استبعاد بنزيما مجددا من قائمة اتحاد جدة لمواجهة نافباخور بدوري الأبطال

أظهرت قائمة اتحاد جدة السعودي لمواجهة نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا استبعاد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق.

المدير الفني مارسيلو جالاردو اختار خمسة لاعبين أجانب لهذه المباراة، وهم: حجازي، حمد الله، كانتي، فابينيو، ورومارينيو. يستعد الفريق لمواجهة نافباخور في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

التركيز يبدو واضحًا على الخماسي خلال التدريبات، ويتوقع التأكد من جاهزية بنزيما خلال التدريبات القادمة، مما يشير إلى أن الاستبعاد ليس ناتجًا عن خلاف جديد.

سبق أن تخلف بنزيما عن تدريبات الفريق بسبب غيابه أثناء احتفالات الكريسماس، وقد أثار هذا الغياب خلافًا مع المدير الفني.