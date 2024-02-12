لطلاب الثانوية العامة 2024.. أبرز المنح الدراسية بأفضل الجامعات

يبحث عدد كبير من الطلاب عن تقديم منحة دراسة مجانية ، والالتحاق بالجامعات خارج مصر للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات والتخصصات .



منح التميز في الجامعة الأمريكية في القاهرة

تساعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الطلاب المتفوقين على الحصول على منح التميز للدراسة في الفروع والفئات المختلفة، على أن تغطي المنحة المصروفات الدراسية من 20% إلى 100%، وتوفر منح دراسية بعد الثانوية العامة لخريجي المدارس الحكومية المصرية، ومنح باسم مانح (جهة أو شخص).

تشترط الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أجل الحصول على المنحة، بعض الأمور، منها:

• أن يكون الطالب/الطالبة المتقدم للمنحة متفوق أكاديميا.

• يجب أن يكون من خريجي المدراسة الحكومية الثانوية، ومدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات Stem، ومدارس النيل.

• تقديم ما يُثبت عد القدرة على تحمل النفقات الدراسية بالجامعة.

• امتلاك موهبة فنية أو رياضية أو أي من المجالات المختلفة.

• أن يكون الطالب/ة قد اجتاز اختبار IELTS بحد أدنى 5.5 درجة، واختبار TOEFL بمجموع لا يقل عن 62 درجة، و17 درجة في الكتابة.

• يجب أن يستوفي المتقدمين متطلبات القبول بالجامعة الأمريكية.

وتعمل الجامعة على تغطية مصروفات الدراسة إما بشكل كامل أو جزئي، مع توفير سكن جامعي للطلاب من خارج القاهرة والجيزة، ووسائل نقل لغير المقيمين بالسكن الجامعي.

ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيلىومواعيد التقديم من خلال هذا الرابط

https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/egyptian-public-schools



منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم منح دراسية بعد الثانوية العامة للطلاب المتفوقين دراسيا، وتقدم الفرصة لما يقرب من 145 طالبا وطالبة للالتحاق كل عام، لنيل شهادة البكالورويس والليسانس في عدد من الجامعات المصرية المتميزة.

تهدف الوكالة إلى تقديم الدعم الذي يساهم في مجالات الدراسة عن المياه والطاقة والزراعة والتمريض، بما يحقق رؤيتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر، وتتعاون الوكالة الأمريكية مع هذه الجامعات:

• الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

• جامعة القاهرة.

• جامعة عين شمس.

• مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

• جامعة العلمين الدولية.

• جامعة الإسكندرية.

• جامعة أسيوط.

• جامعة المنصورة.

• جامعة بدر بالقاهرة.

وتشترط الوكالة الأمريكية في المتقدمين للحصول على المنحة، أن يكونوا:

• مصري الجنسية.

• خريج المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس stem بمجموع لا يقل عن 85%.

• أن يكون من خريجي شعبة علمي علوم او علمي رياضة فقط.

• ويمكن قبول الطلاب الراغبين في الدراسة بكليات الزراعة والتمريض بمجموع أقل من 85%.

• ملء استمارة التقديم بإتقان وجودة، كونها من أساسيات القبول في المنحة.

• تقديم المستندات التي توضح الحالة المادية للطالب وأسرته.

• أن يكون المتقدم لها نشاط اجتماعي تطوعي، ويتمتع بصفات قيادية.

تقبل المنحة الطلاب ذوي الإعاقة من خريجية الشعبة الأدبية والعلمية (وعليهم تقديم مستندات طبية وتقارير من مستشفى حكومي).

التقديم عبر هذا الرابط

https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/USAIDscholars



منحة الجامعة المصرية اليابانية

تقدم الجامعة المصرية اليابانية منح دراسية بعد الثانوية العامة لعدد كبير من الطلاب ووفقا لفئات مختلفة بهدف تقديم المساعدة المالية والإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعة، وتنقسم هذه الفئات إلى:

• طلاب الثانوية العامة الأوائل في ترتيب المئة الأوائل (إعفاء كامل من المصروفات الدراسية).

• خريجي الثانوية العامة في الترتيب الأول والثاني بكل محافظة في شعبتي الأدبي والعلمي.

• منح خاصة لأوائل محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء ومرسى مطروح وجنوب سيناء وأسوان. (تشمل الإقامة والتغذية).

• الطلاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة والقادرون على اجتياز اختبار الجامعة، ويكون مجموع (الثانوية العامة والاختبار) لا يقل عن 85%.

• الأوائل الـ 25 من مدارس stem على مستوى الجمهورية.

• الطلاب المتفوقون من مدارس stem يحصلون على 50% إعفاء من المصروفات الدراسية.

• منح التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية في رياضات مختلفة وبطولات عالمية واوليمبية ودولية ومحلية.

• منح لأبناء شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية.