قتلى ومصابون في هجوم مسلح على شركة شحن باليونان | تفاصيل

فتح رجل مسلح النار على مقر شركة شحن في ضاحية جليفادا، جنوب أثينا، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة شخص آخر، وفقا للتقارير الأولية اليوم الاثنين.

فيما تشير تقارير إعلامية إلى سقوط 4 قتلى داخل شركة الشحن من بينهم المالك.

وأفادت التقارير بأن المهاجم، الذي يزعم أنه موظف مصري سابق يسعى للانتقام من فصله، متحصنا حاليا داخل المبنى الواقع في شارع أرتيميسيو؛ وفقا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تسم الشركة رسميا، إلا أن التقارير الإعلامية حددتها على أنها الملاحة الأوروبية.

واستجابت الشرطة وأعضاء وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب EKAM والمسعفون للحادث، حيث يحتجز المهاجم رهائن والمفاوضات جارية حاليا مع الجانب.

وتتمركز سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف في الخارج. ونتيجة لعملية الشرطة، توقفت حركة المرور في الشوارع المحيطة.