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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن غياب نجم الاهلي  كريستو في مواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة. 

وكتب محمد فاروق :كريستو يغيب عن الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة للإصابة بشد في العضلة الضامة.

وحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات، اليوم الاثنين، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدوري الأبطال.
من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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