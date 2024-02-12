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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يعلن مفاجأة عن حكام مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

صدى البلد

قال محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن المرحلة المقبلة سيتولى إدارة جميع المباريات القوية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز طاقم تحكيم مصري، ولا يوجد أى تفكير باستقدام طاقم أجنبي.

وأضاف "فاروق"، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق “طاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي الكأس، ومش معقول بعد النجاح فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وظهور الحكام بهذا الشكل يكون هناك استقدام لحكام أجانب”.

وأضاف “سيتم تكريم الحكام المصريين يوم الأربعاء المقبل بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي”.

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