عملية مخابراتية.. ماك شرقاوي يكشف تفاصيل الضربة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية أمس

أكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن تصريحات الأمريكان غير محدد الملامح فيما يخص حل الدولتين، مضيفا أن هناك تخبط في الادارة الأمريكية، وخاصة في ظل مرض الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف ماك شرقاوي، في حوار عبر زوم، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن عدد كبير مسئولي العالمي زاروا معبر رفح وجدوه مفتوح، متابعا أن الطرف الإسرائيلي يعطل دخول المساعدات.

وتابع الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الامريكي، أن ما حدث أمس عملية مخابراتيه حررت اثنين إسرائيليين، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على علم بها قبل التنفيذ.