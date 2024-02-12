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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق جوالة جامعة عين شمس يكتسح المراكز الأولى باللقاء القمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حقق وفد منتخب جوالة جامعة عين شمس المستوي الاول في جميع مجالات التسابق بفعاليات الدورة الكشفية القمية ال31 لجوالى وجوالات  الجامعات المصرية والمقامة بجامعه طنطا في الفترة من الثاني وحتي الثاني عشر من فبراير الجاري، وذلك تحت الإشراف الإداري من جامعة عين شمس ا/ابراهيم سعيد حمزه امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

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وحصلت الجامعة على المستوى الأول في جميع مجالات التسابق وهي مجال الدين للحياة 
مجال التطبيقات العلمية والبئية 
مجال الفنون والآداب
مجال الاقتصاد والمواطنة
مجال الصحة والرياضة
مهارات الحياة
الخدمة العامة وتنمية المجتمع
الاتصال العالمي
التقاليد والفنون الكشفية
التطلع للقيادة
القيم والاتجاهات الكشفية

وشارك في الدورة عدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة بني سويف والأزهر والإسكندرية  وجامعة قناة السويس وبورسعيد و طنطا و الفيوم و المنصورةو المنوفية وبنها وحلوان وجامعة سوهاج.

وجدير بالذكر أن جامعة عين شمس صاحبة الريادة في تنظيم الدورات الكشفية القمية حيث نظمت الدورة الاولي  والدورة الثامنة عشر والدورة الثلاثون.

وتم إقامة ورش ومعسكرات تدريبية لمنتخب عشيرة الجامعة من جوالى وجوالات  الجامعة لاختيار الوفد  الممثل للجامعة وذلك تحت الاشراف التنفيذي طارق احمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، اسماء علي خاطر مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة.

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جامعة عين شمس فعاليات الدورة الكشفية جامعة طنطا Jobs Education

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