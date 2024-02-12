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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح مهمة للطلاب للحصول على تقديرات بالمرحلة الجامعية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، إن التقديرات الجامعية في العلامات والتقييمات التي يتم منحها للطلاب في نهاية كل مقرر دراسي أو في نهاية الدراسة الجامعية بشكل عام، وتلعب هذه التقديرات دورًا هامًا في سوق العمل، حيث يتطلب معظم أصحاب العمل الاطلاع على تقديرات الطلاب كجزء من عملية التوظيف.

 

وأكد الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الحصول على تقديرات جيدة في الجامعة ليس مجرد مسألة حصول على درجات عالية، بل يتطلب أيضًا العمل الجاد والمثابرة والمشاركة الفعّالة في الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية.

 

وأشار الدكتور حسن شحاتة إلي الاستعداد جيدًا للدروس والمحاضرات والمشاركة الفعّالة في النقاشات الأكاديمية ،وقد يتطلب ذلك قراءة إضافية وإعداد للمواد الدراسية قبل الدروس والتأكد من فهم المفاهيم الأساسية.
 

وأكد شحاتة، على التركيز على العمل الجماعي لتعزيز فرص حصولهم على تقديرات جيدة من خلال المشاركة في العمل الجماعي مع زملائهم في الدراسة ،فالتعاون والتفاعل مع الآخرين يعزز الفهم ويساعد على تحقيق نتائج أفضل.

 

وشدد أستاذ المناهج، على تنيظم الوقت موضحاً ،أنه من المهم أن يقوم الطلاب بتنظيم وقتهم بشكل جيد لضمان تلبية جميع المتطلبات الأكاديمية في الوقت المحدد ،بالاضافة إلي استخدام جداول زمنية وتحديد أولويات العمل لتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح.

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