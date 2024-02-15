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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

400 جنيه قيمة الرسوم والضرائب على هذه السيارات طبقا للقانون.. اعرفها

السيارات
السيارات

حدد قانون المرور قيمة الرسوم والضرائب على السيارات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير قيمة هذه الرسوم.

وأضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة  كالاتي:

قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور 

ملاكي (بالسعة اللترية):

- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 

- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك

- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

- (200) مائتان جنيه عن الاتوبيس الخاص

- (200) مائتان جنيه عن اتوبيس الرحلات

- (200) مائتان جنيه عن الاتوبيس العام

-(200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة

- (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس

- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة 

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7

 - (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة

 - (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة-

 (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

الرسوم الضرائب السيارات منظومة النقل الذكي قانون المرور

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