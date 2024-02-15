هل من شروط الوضوء الاستنجاء قبله .. فيديو

هل من شروط الوضوء الاستنجاء.. سؤال ورد للشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إنه ليس شرطا الدخول للاستنجاء مادام لايوجد تبول أو غيره فلا شرط دخول الحمام لعملية الاستنجاء قبل الوضوء.

هل يجوز الوضوء بدون استنجاء بعد النوم

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: "هل يجوز الوضوء بدون استنجاء؟".



وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر، أنه يجوز الوضوء بدون استنجاء، موضحًا أن الاستنجاء لإزالة الأذى من البدن أو ما يعلق من البدن من نجاسة بعد قضاء الحاجة وليس شرطا للوضوء الاستنجاء.



وأكمل: "إذا لم يكن ثمة نجاسة فيتوضأ مباشرة، كمن خرج منه ريح ولم يترتب عليه نجاسة فليس شرطا أن يستنجى من خروج الريح بل يتوضأ مباشرة".