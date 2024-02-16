مصرى يكشف تفاصيل حصوله على وسام الصداقة الصيني

كشف الدكتور أسامة أبو السعود الحاصل على وسام الصداقة الصيني أن الوسام هو أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية للأجانب.

وأوضح أسامة أبو السعود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن حصل على الوسام بعد جهدا كبير دام لسنوات عديدة، لافتا إلى أنه يحضر احتفالية توزيع الجوائز كبار رجال دولة الصين مثل رئيس الوزراء الصيني.

اعتزاز



وقال الدكتور أسامة أبو السعود ان الوسام يمنح لأي شخص يساهم في تنمية الدولة الصينية في شتى المجالات.

وأكد الدكتور أسامة أبو السعود اعتزازه أن يكون ممثلا لمصر فى المحافل الدولية.