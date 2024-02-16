وائل إحسان: أحمد حلمي شديد الذكاء.. ومحمد سعد غول تمثيل

أثنى المخرج الكبير وائل إحسان، على الفنان أحمد حلمي، قائلا: “حلمي فنان شديد الذكاء”.

وكشف إحسان، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، أن فيلم مطب صناعي هو تجسيد لرحلة حياته الشخصية.

وقال إحسان: إن الحياة عبارة عن مجموعة من المطبات التي يجب على الإنسان العمل على تجاوزها وهو ما فعله أحمد حلمي في فيلم مطب صناعي.

وعن الفارق بين أحمد حلمي ومحمد سعد، قال إحسان: إن “حلمي عبقري، ويختار أدواره بعناية، أما محمد سعد فهو غول تمثيل، ولديه طاقة كبيرة وجهدا كبيرا في الأداء”.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة، الساعة 8 مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.