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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل إحسان: عادل إمام رئيس جمهورية التمثيل.. ولن أنسى موقف هنيدي معي

المخرج وائل احسان
المخرج وائل احسان

قال المخرج القدير وائل إحسان إن صداقة كبيرة تربطه بالنجم محمد هنيدي منذ أيام معهد التمثيل فهو شخص يتميز بخفة الدم في الحقيقة أكثر من الشاشة. 


وأضاف وائل إحسان خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه لن ينسى وقفة محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي معه عند موت والده والذي كان يعتبر كل شئ بالنسبة له خاصة بعد وفاة امه وهو في سن صغير.  وعن تعاونه مع الزعيم عادل إمام قال إحسان إن عادل إمام هو زعيم جمهورية التمثيل، موضحا أنه حاول إضحاكه ولفت انتباهه في أول لقاء جمع بينهما حيث ادعى أنه غير قادر على المشي وسأله عادل إمام مالك فقال له إنه اشترى "كوتشي" جديد.

  وأوضح وائل إحسان أن عادل إمام شديد الالتزام ويحفظ الدور جيدا ويعيده في خياله ويأخذ رأي المحيطين به.  


جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة ٨ مساءا تقديم الاعلامية إيمان أبوطالب.

الإعلامية ايمان أبوطالب الزعيم عادل امام النجم محمد هنيدي برنامج بالخط العريض عادل إمام توك شو

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