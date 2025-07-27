شاب يُنهي حياته بـ«قرص الموت» في جرجا بسوهاج .. لهذا السبب

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، حيث أقدم شاب في التاسعة عشرة من عمره على إنهاء حياته، بعد تناوله قرصًا سامًا لحفظ الغلال داخل منزله.

نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، ما أدى إلى وفاته عقب وصوله إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا.

يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو "عمرو ع.م.ع"، 19 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بحالة تسمم إدعاء تناول قرص حفظ غلال، وتُوفي عقب وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والدته، المدعوة "ندوة ص.ا.ع"، 55 عامًا، ربة منزل، أفادت أنه أثناء تواجدهما بالمنزل، تناول نجلها قرصًا سامًا لحفظ الغلال.

بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، كما نفت وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.