يتميز بالبساطة.. خطوات لمكياج مثالي في الشتاء البارد

تسعى أغلب السيدات لإبراز جمالهن، وذلك من خلال وضع بعض لمسات المكياج، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على خطوات بسيطة لتحقيق مكياج مثالي في فصل الشتاء البارد،كشفت عنه خبيرة التجميل حنان الديب .

خطوات لمكياج مثالي في الشتاء الباردة يتميز بالبساطة

ترطيب البشرة: يعد ترطيب البشرة أمرًا هامًا في فصل الشتاء البارد، حيث يمكن أن يتسبب الجو الجاف في جفاف البشرة. استخدمي مرطبًا خفيفًا غنيًا بالرطوبة قبل وضع المكياج لترطيب البشرة وإضفاء مظهر مشرق.

استخدام الأساس: اختاري أساسًا خفيفًا ومرطبًا يمنحكِ تغطية طبيعية. ضعي الأساس بلطف على الوجه وامزجيه بلطف للحصول على لون متجانس.

تظليل العيون: استخدمي ظلال عيون بألوان دافئة وناعمة. اختاري ظلال بنية أو برونزية لإضفاء لمسة دافئة على عينيكِ. طبقي ظلال العيون وامزجيها بلطف لنتيجة طبيعية.

تحديد العيون: استخدمي قلم الكحل أو الآيلاينر لتحديد العيون. قومي برسم خط رفيع على الجفن العلوي لإضفاء لمسة من التحديد والتعبير عن العينين.

تلوين الخدود: استخدمي أحمر الخدود بألوان البيج أو الوردي الفاتح لإعطاء بشرتكِ مظهرًا صحيًا ومشرقًا. ضعيه على عظمة الخد وامزجيه بلطف للحصول على توزيع متساوٍ.

أحمر الشفاه: اختاري أحمر شفاه بلون طبيعي وغني بالترطيب. ضعيه على شفتيكِ بلطف لإكمال المظهر الطبيعي وإضفاء مزيد من اللون والنعومة.

إضاءة الوجه: استخدمي هايلايتر لإضفاء لمسة من التوهج على بعض مناطق الوجه، مثل عظمة الخد وأعلى الجبين وأعلى عظمة الحاجب. هذا سيساعد في إبراز ملامح وجهكِ وإضفاء لمسة إشراقة.

تثبيت المكياج: استخدمي بخاخ تثبيت المكياج لضمان أن مكياجكِ سيدوم طوال اليوم. رشيه بلطف على وجهكِ بعد وضع المكياج للمساعدة في تثبيته ومنع تلطخه أو تلاشيه.

تذكري أن الهدف من المكياج في فصل الشتاء البارد هو الحصول على مظهر بسيط وطبيعي.