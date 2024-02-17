زيلينسكي: لا توجد دولة في أوروبا مستعدة للحرب مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أنه لا توجد دولة في أوروبا مستعدة للحرب مع روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني “في عام 2014، لم يكن شعبنا مستعدا للحرب، للاحتلال السريع لشبه جزيرة القرم ودونباس وعلى مدى ثماني سنوات، بدأ الناس يصبحون مستعدين للحرب، ليس فقط من حيث الأسلحة ولكن أيضا من الناحية النفسية” بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأعرب زيلينسكي عن أعتقاده بأنه لا توجد دولة واحدة في أوروبا اليوم مستعدة للحرب، ليس لأننا أقوى أو أفضل، لا، نحن جميعًا متشابهون.

زيلينسكي يكشف طريقة هزيمة روسيا

ولهذا السبب، يرى زيلينسكي أنه يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن يفهموا أن الانتصار على روسيا يجب أن يكون جهداً مشتركا و الشعب الأوكراني سوف يقاتل تحت أي ظرف من الظروف، لأنه ليس لديه خيار آخر.

وأضاف زيلينسكي أنه سيعقد اليوم اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لبحث كافة هذه القضايا وشكر شعب الولايات المتحدة على دعمه لأوكرانيا.

كما ورد في التقارير، يُعقد مؤتمر أمني دولي في ميونيخ بألمانيا، حيث يناقش كبار المسؤولين الحكوميين والساسة، وممثلي المنظمات الدولية، جنباً إلى جنب مع ممثلي الجمهور والمجتمع العلمي، القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا.