8 طلمبات لشفط مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

تابع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جهود الشركة في التعامل مع مياه الأمطار وعمليات نزح تراكم الأمطار في عدة مناطق بالمحافظة، من بينها شارع شهر العسل والبيطاش.

وقد تفقد المهندس جابر، يرافقه عدد من قيادات الشركة، سير العمل في هذه المناطق، وأشاد بجهود العاملين والمهندسين والفنيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على سلامة وجودة مياه الشرب.

وأوضح المهندس جابر أن الشركة تستخدم 8 طلمبات تترواح أقطارها من 4 إلى 8 بوصة لنزح مياه الأمطار من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التى تقوم بالتعامل الفورى والسريع مع تجمعات مياه الأمطار، والتنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.