عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«إعلام النواب»: مطالبات بتوصيل الإنترنت فائق السرعة لمكتبة مصر العامة وقصر ثقافة أسوان

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بأسوان

تفقد الوفد البرلماني عن لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ،اليوم السبت ،قصر ثقافة أسوان ومكتبة مصر العامة بالمحافظة؛ استكمالا للزيارات التى تقوم بها لجنة الإعلام برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى بدأت اليوم، وتنتهي الثلاثاء المقبل.

وأكدت غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان أن المكتبة تم افتتاحها فى 20 يناير 2024، وتكلفت 70 مليون جنيه وتضم 25 الف كتاب، كما تضم فى الدور الأول قاعتين الأولى مكتبة للطفل والثانية مكتبة للكبار، ودور آخر يضم 3 قاعات للتدريب، وسينمار، وقاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى احتواء المكتبة على قاعة للحاسب الآلي، وقاعة للمسرح الروماني. 

وخلال تفقد الوفد البرلمانى لقاعات المكتبة استمعوا لمطالب زوار المكتبة والمتدربين حيث اشتكوا من ضعف شبكة الإنترنت وبطئها ومن نقص عدد كبير من الكتب.

ومن جهته، طالب النائب الدكتور نادر مصطفى والنائبة منال هلال نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب المحافظ ومدير مكتبة مصر العامة، بضرورة تلبية مطالب الطلاب والمترددين على المكتبه من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة ،وتوفير عدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي؛ نظرا للإقبال الجيد، مع توفير الكتب فى مختلف التخصصات التى تشهد نقص فى مادتها العلمية ،بما يثرى الفكر ويدعم العملية التعليمية فى أسوان .

كما تفقد  وفد لجنة الإعلام بمجلس النواب  مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان، واستمع إلى المشاكل التى تحول دون سرعة افتتاح قصر الثقافة حيث أكد محمد عبدالحميد المدير المالى بهيئة الإنتاج الحربى والمختصة بتنفيذ تطوير وانشاء عدد من من قصور الثقافة، أن هيئته لم تحصل على قيمة المستخلصات لـ4 قصور ثقافة فى أسوان وحلوان وسيدى جابر، ولا يمكن استكمال الاعمال والتى تحتاج إلى مبالغ طائلة لم تسددها هيئة قصور الثقافة؛ ما سيؤدى إلى توقف الأعمال الإنشائية.

يذكر أن قصر ثقافة أسوان يقع على كورنيش النيل، بإجمالي مساحة 3500 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار للأنشطة على مساحة 1150 مترا مربعا، تضم دورا أرضيا وبه قاعة موسيقى وقاعة معارض وقاعة متعددة الاستخدامات ومرسم، ومبنى المسرح ويضم 500 كرسي، ودور أول يضم مكتبة طفل ونادي مرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة، ودور ثاني استراحة للفرق الفنية.

421353775_291592916997784_534031702267778032_n
421353775_291592916997784_534031702267778032_n
423062595_415569244182646_7632864386799074951_n
423062595_415569244182646_7632864386799074951_n
423062626_1306578373342631_3704359900543022548_n
423062626_1306578373342631_3704359900543022548_n
423221551_358377660440765_246362381996748961_n
423221551_358377660440765_246362381996748961_n
423904006_1801927346977680_1363136114874322874_n
423904006_1801927346977680_1363136114874322874_n
مجلس النواب الوفد البرلماني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نائب محافظ أسوان لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين غدا الأحد

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

قرار من المحكمة بشأن استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

ترشيحاتنا

مجلس الأعمال المصري- التركي: زيارة أردوغان لمصر منحى إيجابي

جماعات حقوقية: إسرائيل تسرق الغاز من حقل غزة البحري

دار بونهامز تبيع لوحة القدس في مزاد فنون الشرق الأوسط.. اعرف ثمنها

رئيس وزراء قطر: نركز على أولوية كيفية إنهاء الحرب في غزة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ينجو من فخ تشيلسي وليفربول وأرسنال المستفيد الأكبر

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

ساعدوني.. مصطفى كامل يحضر لعقد جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين

يحدث مع الأطفال والكبار.. طرق علاج سيلان اللعاب أثناء النوم

فيديو

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

مفاجأة .. زيادة أجور القطاع الخاص في هذا الموعد |فيديو

قضية مرتضى منصور| توعد بالعودة للزمالك.. ومفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وعباس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ