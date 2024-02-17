«إعلام النواب»: مطالبات بتوصيل الإنترنت فائق السرعة لمكتبة مصر العامة وقصر ثقافة أسوان

تفقد الوفد البرلماني عن لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ،اليوم السبت ،قصر ثقافة أسوان ومكتبة مصر العامة بالمحافظة؛ استكمالا للزيارات التى تقوم بها لجنة الإعلام برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى بدأت اليوم، وتنتهي الثلاثاء المقبل.

وأكدت غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان أن المكتبة تم افتتاحها فى 20 يناير 2024، وتكلفت 70 مليون جنيه وتضم 25 الف كتاب، كما تضم فى الدور الأول قاعتين الأولى مكتبة للطفل والثانية مكتبة للكبار، ودور آخر يضم 3 قاعات للتدريب، وسينمار، وقاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى احتواء المكتبة على قاعة للحاسب الآلي، وقاعة للمسرح الروماني.

وخلال تفقد الوفد البرلمانى لقاعات المكتبة استمعوا لمطالب زوار المكتبة والمتدربين حيث اشتكوا من ضعف شبكة الإنترنت وبطئها ومن نقص عدد كبير من الكتب.

ومن جهته، طالب النائب الدكتور نادر مصطفى والنائبة منال هلال نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب المحافظ ومدير مكتبة مصر العامة، بضرورة تلبية مطالب الطلاب والمترددين على المكتبه من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة ،وتوفير عدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي؛ نظرا للإقبال الجيد، مع توفير الكتب فى مختلف التخصصات التى تشهد نقص فى مادتها العلمية ،بما يثرى الفكر ويدعم العملية التعليمية فى أسوان .

كما تفقد وفد لجنة الإعلام بمجلس النواب مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان، واستمع إلى المشاكل التى تحول دون سرعة افتتاح قصر الثقافة حيث أكد محمد عبدالحميد المدير المالى بهيئة الإنتاج الحربى والمختصة بتنفيذ تطوير وانشاء عدد من من قصور الثقافة، أن هيئته لم تحصل على قيمة المستخلصات لـ4 قصور ثقافة فى أسوان وحلوان وسيدى جابر، ولا يمكن استكمال الاعمال والتى تحتاج إلى مبالغ طائلة لم تسددها هيئة قصور الثقافة؛ ما سيؤدى إلى توقف الأعمال الإنشائية.

يذكر أن قصر ثقافة أسوان يقع على كورنيش النيل، بإجمالي مساحة 3500 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار للأنشطة على مساحة 1150 مترا مربعا، تضم دورا أرضيا وبه قاعة موسيقى وقاعة معارض وقاعة متعددة الاستخدامات ومرسم، ومبنى المسرح ويضم 500 كرسي، ودور أول يضم مكتبة طفل ونادي مرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة، ودور ثاني استراحة للفرق الفنية.

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