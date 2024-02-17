الهلال الأحمر بشمال سيناء يرد على إدعاءات إسرائيل بشأن مساعدات غزة

رد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، على الشائعات والادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بشأن عرقلة مصر دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

أضاف خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة “الحياة”، قائلا:"كأن مصر تعاقب أنها تبنت إدخال كافة المساعدات إلى قطاع غزة وتعاقب بإلصاق الاتهامات لها ".

3 أضعاف المساعدات

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء:" مصر قدمت 3 أضعاف المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، والوفود الأجنبية شاهدت بنفسها تكدس الشاحنات أمام معبر رفح".

وأشار خالد زايد إلى أنه لا يمكن المزايدة على دور مصر تجاه قطاع غزة منذ 7 اكتوبر ولا أحد يعلم مدى التعنت الذى تواجهها شاحنات المساعدات من الجانب الإسرائيلي.