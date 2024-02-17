تعليمات عاجلة لطلاب «التكافل الاجتماعي» بجامعة عين شمس

أكد الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب الحاصلين على التكافل الاجتماعي وتمت الموافقة على طلبهم من رعاية الشباب يمكنهم إجراء التماس لإعادة الرصد في مقررات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٤ “ورقي” غدا الأحد ١٨/٢/٢٠٢٤ في شئون الطلاب كل في برنامجه وبعد التأكد من حصوله على التكافل يتم الدخول على منظومة ums لسداد رسوم الطلب.

وقال الدكتور هشام الحريري إنه لن يلتفت لاي طلب التماس غير طلاب التكافل الاجتماعي.

وكان قد شارك منتخب *الارجوميتر* لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51 يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري بالجامعه الأمريكية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف إداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي و فاطمة خليفة رئيس قسم الأنشطة كريم أحمد مشرف منتخب الارجوميتر.

وحقق الطالب حسن أيمن كمال المركز الأول جامعات وحصل علي الميدالية الذهبية جامعات في سباق فردي خفيف الوزن 1000متر كما حقق الطالب مصطفي كامل المركز الخامس جامعات في سباق فردي 500متر وايضا الطالبة/ رنا نصر المركز الرابع جامعات في سباق فردي طالبات 1000 متر

وحقق الطالب يوسف محمود المركز الثامن جامعات فردي طلبه 1000 متر ، حققت الطالبة رانا حازم المركز الثامن جامعات فردي طالبات 500 متر ، حققت الطلاب رنا نصر ، رانا حازم ، مصطفي كامل ، يوسف محمود المركز السادس سباق 2000 متر تتابع مختلط

وحققت الطلاب رنا نصر ، رانا حازم ، يوسف محمود ، مصطفي كامل ، يوسف محمود ، حسن ايمن المركز الخامس جامعات في سباق 6000 متر تتابع مختلط.