شوبير: ظروف أسرية تمنع كهربا من المشاركة أمام ميدياما

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع فيسبوك، أسباب احتمالية غياب كهربا عن مواجهة ميدياما بـ دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير: كهربا حالة خاصة مع أسرته، واحتمالية غيابة عن مواجهة ميدياما بـ دوري أبطال إفريقيا بسبب فرح شقيقته ولكن لم يصدر قرار نهائي حتي الآن.



وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.

