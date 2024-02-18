فوز فريق كرة القدم للعاملين بتعليم الشرقية ببطولة الدوري المحلي للمصالح الحكومية

هنأ المهندس علي عبد الرؤوف احمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية لاعبي فريق كرة القدم للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لتألقهم وحصولهم على بطولة دوري المحلي للمصالح الحكومية 2024 علي مستوي المحافظة والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالزقازيق بحضور الدكتور محمود عبد العظيم مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تحت إشراف الاتحاد الرياضي للعاملين بالمصالح الحكومية بمحافظة الشرقية.

كما وجه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للجنة الرياضية للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية برئاسة الكابتن محسن أمام رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية ودعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ولكل أعضاء اللجنة الرياضية لدعمهم فريق كرة القدم وتقديم كل الرعاية حتي حقق بطولة دوري المصالح الحكومية علي مستوي المحافظة.

أكد المهندس علي عبد الرؤوف أنه مديرية التربية والتعليم بالشرقية تولي اهتماما كبيرا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من العاملين بقطاع تعليم الشرقية وتقدم لهم أوجه الرعاية والدعم لتحقيق البطولات متمنيا لهم مزيدا من التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً علي مستوي الجمهورية.