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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ: البرلمان يلبي أي طلبات للنهوض بالصناعة وتطويرها

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

طلب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من وزير التجارة والصناعة بتحديد مطالبه بشأن تحديث وتطوير الصناعة المصرية وتحفيز الاستثمارات داخل هذا القطاع ،لعرضها على البرلمان بغرفتيه للمساعدة فى تحقيقها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم ،الأحد ،بمجلس الشيوخ والمخصثة لمناقشة الطلب المقدم من النائب تيسير مطر حول سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التى تواجهها الصناعة المصرية.

وأضاف "رئيس الشيوخ " خلال الجلسة العامة للمجلس أن المجالس النيابية ستلبي أي طلبات من شأنها النهوض بالصناعة و تطويرها.

وكان قد استعرض  النائب تيسير مطر، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.                                                                                                                                                    

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة وفي حضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة                                                                                                              

 وقال  مطر إن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

 

الصناعة تطوير الصناعة عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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