جامعة قناة السويس: بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع تهدف لتنمية مهارات الأفراد الحياتية

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع بهدف نشر المعارف، وتنمية مهارات الأفراد الحياتية الأساسية والتي تسهم بشكل كبير في تشكيل مجتمع يعلي من قيمة أفراده ويهتم بخلق قنوات من التواصل الجيد والفعال.



جاء ذلك خلال عقد الجامعة برنامج تدريبي موسع، اليوم/الأحد/، حول "فن التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة للعاملين بالتربية والتعليم والأجهزة الحكومية بالإسماعيلية، والذي استهدف 87 متدربا من أفراد المجتمع بمختلف فئاته (من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والطلاب والطالبات في 14 مدرسة، العاملين بمديريات الطرق والنقل والطب البيطري والزراعة، فضلا عن العاملين بإدارات الجامعة المختلفة).



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن عقد البروتوكولات تقلل من المشكلات التي قد تنشأ عن التواصل غير الجيد مع الاهتمام بالتدريب الفعلي من خلال البرامج التدريبية وورش العمل التي تضع من خلالها الجامعة خبراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع ومشكلاته،مؤكدا أيضا على أن محاولات العلوم الإنسانية المختلفة لفهم النفس البشرية، وتحليلها بما يقلل من فجوات التواصل ويحد من ظهور المشكلات المجتمعية - تعد من أهم مجالات المعارف والمهارات الإنسانية.



وأضاف مندور، أن الجامعة تقوم بدورها في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بسمات النفس البشرية والسمات الشخصية بما يسهم في وضع الحلول للعديد من المشكلات السلوكية والمجتمعية خاصة في مراحل تربية وإعداد النشء وذلك من خلال الندوات والبرامج التوعوية، والزيارات الميدانية التي تتوجه بها خارج الجامعة.