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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 16 محضرا بمخالفات تموينية لأصحاب مخابز بـ بلطيم

مخبز
مخبز

   أكد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم قامت، اليوم /الأحد/، بالعديد من الحملات التموينية للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح نور الدين أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفات لعدد من المخابز تضمنت 5 محاضر عدم إعلان أسعار، 6 نظافة، 3 محاضر شهادات صحية، 2 محضر نقص وزن "وتم تحرير المحاضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

أ أ ك/ه م غ

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