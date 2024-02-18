حبيت أشاركوا بيها .. تامر حسني يستعيد ذكريات أبرز صوره الفنية

نشر الفنان تامر حسني عددا من الصور يستعيد بها ذكريات أبرز الفيديو كليبات التى قدمها ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت تامر حسني ، معلقا: “صباح الفل على الكل .. عندي صور لطيفة منزلتش ليا من شغل قبل كدة ، حبيت أشارككم بيها وكل كام يوم هنزل منها .. وبالمرة أعرف مين الشطار اللى هيعرفوا الصور دي من أي عمل ليا”.

وعلق الفنان تامر حسني على تصريحات ترك آل الشيخ بتحقيق فيلم بحبك عام 2022 مليار جنيه فى المملكة العربية السعودية.



وكتب تامر حسني على صفحته الرسمية : خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، نصرتني يابو ناصر



وأضاف: بعيداً طبعاً عن ان الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر ان المنتج او الابطال بياخدوا الرقم ده، لأ ده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله و الفنان له اجر ثابت



وتابع: المهم، الكثير كان بيشكك، في ايراداتي و كتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد انه تأليفي و إخراجي و موسيقتي التصويريه، كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهه المختصه عن رقمه القياسي، تيجي بقى من ابو ناصر نفسه امام العالم كله، ليثبت ان كان كلامي صح و اني مش بقول غير الحق ولا مضطر اقول غير الحق



وأضاف تامر حسني: و طبعاً ده غير ايرادات الفيلم في مصر و باقي دول العالم ، كل الشكر للجمهور الطيب الغالي في مصر و السعوديه و الوطن العربي كله و العالم شكراً لكل ابطال العمل و صُناعُه و منتجينه اللي صدقوني و دايماً في ضهري



واختتم تامر حسني حديثه قائلا: شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ ،،نورت مصر بلدك الثانية، بجد انا دلوقتي اقدر أحتفل معاكم بنجاح اول فيلم من إخراجي، الحمد لله.