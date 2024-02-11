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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

محمد علي رزق
محمد علي رزق

أعرب الفنان محمد علي رزق عن سعادته بالمشاركة فى فيلم “السيستم” ، بالرغم أن ظهوره خاص ضمن أحداث الفيلم. 

وقال محمد علي رزق فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أن الفيلم هو التجربة الأولي للمخرج أحمد البنداري ، معلقا:أنا بحب أن لما حد يطلبني من أصدقائي أكون موجود وأتمني تكون ذكري حلوة ليا وليه. 

وعن طبيعة دوره فى فيلم “السيستم” قال محمد علي رزق أنه يظهر فى الفيلم ظهور مميز ، وأن دوره جديد ومختلف تماما فى أحداث الفيلم .

وعن الإنتعاشة السينمائية الذي يعيشها هذه الفترة وطرح فيلم “الدرويلة” أيضا،  قال محمد علي رزق،  أن الأدوار الذي يجسدها مختلفة تماما لذلك يستطيع كيف أن يوازن بينهما.

وعن مشاركته فى الماراثون الرمضاني، قال محمد علي رزق، أنه يشارك فى ٣ أعمال درامية وهما: صيد العقارب ، ألف ليلة وليلة،  وإثبات نسب .

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وطرح فيلم "السيستم" في دور العرض، خلال الأيام الماضية، وهو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات؛ بسبب حادث في حياته، ويجسد أحمد الفيشاوي دور هذا الشاب.

بينما تجسد بسنت شوقي، دور فتاة ناقمة على الرجال؛ بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم.

وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات، وتنمو الأحداث في إطار القصة؛ مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم، وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية

أخبار محمد على رزق الفنان محمد علي رزق أبطال فيلم السيستم فيلم الدرويلة دراما رمضان 2024

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