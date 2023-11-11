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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد علي رزق يعلن وفاة جدة زوجته |شاهد

محمد علي رزق
محمد علي رزق

أعلن الفنان محمد علي رزق عن وفاة جدة زوجته منذ قليل ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب محمد على رزق ، معلقًا: "توفيت إلى رحمة الله جدة زوجتي ، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كشف الفنان محمد على رزق تفاصيل شخصيته التي يقدمها في فيلم درويلة، مشيرا إلى أنه يقدم شخصية مختلفة عن أدواره السابقة.

وتابع محمد على رزق خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «عالم المهرجانات جديد عليا شخصيا، ومزيكا مكانتش مش ذوقي لكن في حاجات عجبتني، وسمعت أغاني شعبي كتير عشان دوري».

 

ونوه قائلا: «عملنا بناء للشخصية في درويلة وحاولنا نعمل شكل وطريقة في الكلام».

وعلق قائلا: «ممكن أجرب الغناء الفترة الجاية كنوع ترفيهي، من منطلق الفن فقط، ومحمد رمضان عملها وكسر الدنيا لأنه فنان وماشي صح، وكل واحد من الجمهور له الحرية في رأيه عنه».

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محمد علي رزق مسلسل الإختيار

قال الفنان محمد علي رزق انه طلب من المخرج بيتر ميمي بعد عرض مسلسل الإختيار الجزء الأول أن يكون له أي دور في الجزء الثاني لكن للأسف لم يحدث ذلك، مؤكدا انه كان لدية رغبة كبيرة في المشاركة في هذا العمل.

 

‏وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامي "عمرو خليل"، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "cbc"، انه تفاجأ في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار أنهم يقوموا بالاتصال به في يوم عيد ميلاده ليعرضوا عليه الدور قائلا: "كنت في عيد ميلادي ومسمعتش الموبايل ووافقت حتى لو كان الدور صغير بسبب رغبتي في المشاركة في مسلسل الاختيار".

 

وأضاف: "أن بخصوص مسلسل شبر مياه في هذا المسلسل كان هناك بعض الناس رافضين وجودي بهذا العمل وشايفين إني هبوظ الدور وكان هناك رهان عليا في هذا المسلسل".

 

أخبار محمد على رزق وفاة جدة زوجة محمد علي رزق فيلم الدرويلة مسلسل الاختيار المخرج بيتر ميمي

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