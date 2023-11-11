محمد على رزق: سمعت أغاني شعبي كتير عشان دوري في فيلم "درويلة"

كشف الفنان محمد على رزق تفاصيل شخصيته التي يقدمها في فيلم درويلة، مشيرا إلى أنه يقدم شخصية مختلفة عن أدواره السابقة.

وتابع محمد على رزق خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «عالم المهرجانات جديد عليا شخصيا، ومزيكا مكانتش مش ذوقي لكن في حاجات عجبتني، وسمعت أغاني شعبي كتير عشان دوري».

ونوه قائلا: «عملنا بناء للشخصية في درويلة وحاولنا نعمل شكل وطريقة في الكلام».

وعلق قائلا: «ممكن أجرب الغناء الفترة الجاية كنوع ترفيهي، من منطلق الفن فقط، ومحمد رمضان عملها وكسر الدنيا لأنه فنان وماشي صح، وكل واحد من الجمهور له الحرية في رأيه عنه».



