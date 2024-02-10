شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

قال الفنان شادي شامل أنه حاليًا فى فترة تحضيرات لألحان أغاني جديدة للفنانة سميرة سعيد ، وأن السبب التأخير أحداث غزة .

وأضاف شادي شامل فى تصريحات ل"صدي البلد": أن حتى الأن لم يحدد موعد طرح هذه الأعمال .

وعن الإنتقادات التى توجه له بشأن إرتداء الحلقان أو اللجوء لعمليات الفلير والبوتكس ، قال شادي شامل ، معلقًا: "بطلت أبص على الإنتقادات تمامًا ، والناس بتختلف على الرسل هتيجي عند العبد لله ومش هتختلف عليه .

وعن تحضيراته للفترة القادمة ، قال شادي شامل: أنه ينتظر عمل سينمائي أو درامي يتناسب مع أفكاره ومظهره ، ومنتظر أن يأتي شىء يتناسب مع أفكاره ويمس المجتمع.

وتصدر الفنان شادي شامل، الذي جسد شخصية عبد الحليم حافظ بمسلسل “العندليب”، تريند السوشيال ميديا بعد تغير ملامحه بشكل كبير واعتماده على عمليات تجميل غيرت شكله تماما.

ونشر شادي شامل صورا له بملامح متغيرة تماما، ما أثار الجدل بشكل كبير، حيث اعتمد شادي شامل على البوتكس والفيلر وعمليات تجميل مختلفة، مع تغيير لون شعره إلى الأشقر.

يحرص دائما الفنان شادي شامل على التواصل مع جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وذلك من خلال طرح العديد من الصور والفيديوهات التى يلتقطها بشكل يومي.



وصدم شادي شامل جمهوره بإطلاله غريبة، وذلك أثناء تواجده فى الكويت لقضاء إجازة قصيرة هناك، حيث ظهر وهو يرتدي قميص كت وشنطة حريمي، وهو ما جعل عدد كبير من رواد صفحته يعلقون بالسلب على هذه الإطلالة فيما قام عدد أخر بالدفاع عنه.



وكان من ضمن التعليقات السلبية التى تلقاها شادي عبر صفحته من فتاة تدعي أميرة قائلة: اي اللي انت لبسه ده، فيما علق أخر قائلا: انت كنت كويس شوية ياشادي ايه اللى حصلك.