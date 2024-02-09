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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو سلامة يكشف عن كواليس فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام

عمرو سلامة
عمرو سلامة

قال المخرج عمرو سلامةإنه كان يتمني أن يتعاون مع الفنان محمد إمام فى عمل فني مشترك ، وبالفعل تم الآن بعد البدء سويًا فى كواليس فيلم “شمس الزناتي”.

وأضاف سلامة فى تصريحات إذاعية: أن أحداث فيلم “شمس الزناتي" ، ستجسد أحداث ما قبل الفيلم الأصلي، وسيستعين بنفس الموسيقى التصويرية للفيلم.

وعن الفنانين الذين يتمنى التعاون معهم، قال المخرج عمرو سلامة: إنه يتمني العمل مع الكثير من الفنانين الذين يحبهم مثل كريم عبد العزيز، وأحمد السقا.

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وتحدث سلامة عن تفكيره في الاعتزال قائلا:" في لحظات مرت عليّ من كثرة الضغط العصبي فكرت في الابتعاد عن الإخراج واعتزال المهنة، والاتجاه لمهن أخرى وتعلمت تصميم أحذية وبحبها جدا وقلت هشتغل مصمم أحذية، وفيه فترة أخرى قلت سأكون مدربا للكلاب".

أعلن المخرج عمرو سلامة بدء تصوير فيلم شمس الزناتي، بطولة الفنان محمد إمام، وعدد من الفنانين، بعدما انتهى صنّاعه من تحضيراته في شهر أغسطس الماضي.

ونشر عمرو سلامة الكلاكيت الخاص بفيلم شمس الزناتي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ومدون عليه المشهد الأول، إشارةً إلى بدء تصوير العمل، وعلق سلامة: صفحة جديدة ومن أول السطر.

يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي كل من الفنان محمد إمام، أمينة خليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج مشترك بين ريمون رمسيس شركة Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن. 

فيلم شمس الزناتي 1991 

جدير بالذكر، أن الفنان عادل إمام سبق أن قدم فيلمًا بعنوان شمس الزناتي أيضًا، عام 1991، ولكن هذا العمل الذي يقدمه محمد إمام، سيعود خلال الأحداث بالزمن، 15 عامًا، ويكشف كيف تكونت هذه الشلة في البداية.

وكان قد شارك في بطولة فيلم شمس الزناتي، قبل أكثر من 30 عامًا، عادل إمام، ومصطفى متولي، محمود الجندي، سوسن بدر، إبراهيم نصر، أحمد ماهر، وغيرهم، في عمل من تأليف مجدي هداية، وإخراج سمير سيف.

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