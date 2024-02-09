علي ربيع يعلق على إمكانية تقديمه عرض مسرحي فى موسم الرياض

قال الفنان علي ربيع أنه يريد أن يشارك بتقديم عمل مسرحي ضمن موسم الرياض .

وأضاف علي ربيع فى تصريحات تليفزيونية: أنه يريد بالفعل تقديم الأعمال المسرحيةضمن موسم الرياض بشرط أن لا يكرر فقرة قد قدمها سابقا فى الأعمال المسرحية الذى قدمها سابقا.

معلقا ، أنا مش بحب أكرر مشهد قدمته قبل كدة ، وأنا قدمت ١٥٠ مسرحية لازم يجيلي فكرة جديدة عشان أروح وأقدمها.

وعرض مؤخرا لعلي ربيع مسلس “ نصي الثاني” ، حيث أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن أولى مفاجآت المسلسل وهي ظهور ميرنا نور الدين كضيفة شرف خلال أول حلقتين بالمسلسل وضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.



قصة المسلسل

يعيش الفنان علي ربيع مفارقات غريبة وطريفة في رحلة بحثه عن الحب، ضمن الكوميديا الاجتماعية "نصي الثاني" من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على شاهد.

ويرصد العمل قصة شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف ولا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، وما زال يبحث عن الحب، في ظل ضغوط من الأهل لتزويجه وإيجاد ابنة الحلال المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف..

ويجسد محمود البزاوي دور والد على ربيع ويسهل كلامه بالإشادة بمنصة شاهد، "التي حققت لنا مطامعنا في الدراما، فأنا أقدم هنا ثالث أدواري من خلالها، وأطلّ في أدوار مختلفة لا تشبه بعضها البعض، وتقدم تنوعاً كبيراً في الدراما والمحتوى"