عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي ربيع يعلق على إمكانية تقديمه عرض مسرحي فى موسم الرياض

علي ربيع
علي ربيع

قال الفنان علي ربيع أنه يريد أن يشارك بتقديم عمل مسرحي ضمن موسم الرياض .

وأضاف علي ربيع فى تصريحات تليفزيونية: أنه يريد بالفعل تقديم الأعمال المسرحيةضمن موسم الرياض  بشرط أن لا يكرر فقرة قد قدمها سابقا فى الأعمال المسرحية الذى قدمها سابقا. 

معلقا ، أنا مش بحب أكرر مشهد قدمته قبل كدة ، وأنا قدمت ١٥٠ مسرحية لازم يجيلي فكرة جديدة عشان أروح وأقدمها.  

txt

رامي صبري: شيرين عبد الوهاب واحدة بس معندناش اتنين منها

txt

بيضحكوا علينا.. رامي صبري بتعليق مثير عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وعرض مؤخرا لعلي ربيع مسلس “ نصي الثاني” ، حيث أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن أولى  مفاجآت المسلسل وهي ظهور ميرنا نور الدين كضيفة شرف خلال أول حلقتين بالمسلسل وضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

 قصة المسلسل 

يعيش الفنان علي ربيع مفارقات غريبة وطريفة في رحلة بحثه عن الحب، ضمن الكوميديا الاجتماعية "نصي الثاني" من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على شاهد. 

ويرصد العمل قصة شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف ولا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، وما زال يبحث عن الحب، في ظل ضغوط من الأهل لتزويجه وإيجاد ابنة الحلال المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف..

ويجسد  محمود البزاوي دور والد على ربيع ويسهل  كلامه بالإشادة بمنصة شاهد، "التي حققت لنا مطامعنا في الدراما، فأنا أقدم هنا ثالث أدواري من خلالها، وأطلّ في أدوار مختلفة لا تشبه بعضها البعض، وتقدم تنوعاً كبيراً في الدراما والمحتوى"

 

 

 

اعمال علي ربيع اخبار على ربيع أخبار موسم الرياض مسرحيات موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

محمود حافظ عن فيلم الإسكندراني: كنت خايف من التعاون مع خالد يوسف

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

بيضحكوا علينا.. رامي صبري بتعليق مثير عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

رامي صبري: شيرين عبد الوهاب واحدة بس معندناش اتنين منها

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

بحلق في الأذن.. حضور شادي شامل العرض الخاص لفيلم "السيستم"

رانيا منصور ومحمد على رزق فى العرض الخاص لفيلم "السيستم" .. صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

ترشيحاتنا

سجن مغلق.. تحذيرات من تفجر حمام دم في رفح.. تفاتصيل

خطيب المسجد الحرام: المعلم موطن القوة في بناء الدول

قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني|20 صورة ترصد استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ