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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مساء اليوم.. تعرف على أولى مفاجآت مسلسل نصي التاني

على ربيع
على ربيع

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل نصي التاني للفنان على ربيع عن أولى  مفاجآت المسلسل وهي ظهور ميرنا نور الدين كضيفة شرف خلال أول حلقتين بالمسلسل.

المسلسل من المفترض ان يتم عرضه مساء اليوم على منصة شاهد، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وبدأ أبطال المسلسل فى الترويج له عبر صفحاتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلى رأسهم على ربيع الذى طرح فيديو عبر انستجرام أعلن فيه عن ترقب عرض أول حلقات المسلسل فى تمام الساعة العاشرة مساء.

 

 

قصة المسلسل 

يعيش الفنان علي ربيع مفارقات غريبة وطريفة في رحلة بحثه عن الحب، ضمن الكوميديا الاجتماعية "نصي الثاني" من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على شاهد. 

 

ويرصد العمل قصة شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف ولا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، وما زال يبحث عن الحب، في ظل ضغوط من الأهل لتزويجه وإيجاد ابنة الحلال المناسبة في أسرع وقت ممكن.

 

يضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف..

ويجسد  محمود البزاوي دور والد على ربيع ويسهل  كلامه بالإشادة بمنصة شاهد، "التي حققت لنا مطامعنا في الدراما، فأنا أقدم هنا ثالث أدواري من خلالها، وأطلّ في أدوار مختلفة لا تشبه بعضها البعض، وتقدم تنوعاً كبيراً في الدراما والمحتوى". 

 

نصى التانى ميرنا نور الدين علي ربيع

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