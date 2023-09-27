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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي ربيع يبحث عن "الحب" في مسلسل "نصي الثاني"

صدى البلد

يعيش الفنان علي ربيع مفارقات غريبة وطريفة في رحلة بحثه عن الحب، ضمن الكوميديا الاجتماعية "نصي الثاني" من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على شاهد. يرصد العمل قصة شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف ولا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، وما زال يبحث عن الحب، في ظل ضغوط من الأهل لتزويجه وإيجاد ابنة الحلال المناسبة في أسرع وقت ممكن.

يضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف..

 

علي ربيع.. رحلة البحث عن الحب

يوضح علي ربيع أن "نادي حمدي النادي هو شاب بسيط "مالوش علاقة بالحب"، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني"، لافتاً إلى أنه لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها. هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية. وهو لا يريد أن يتزوج زواج صالونات، لأنه يعتقد أن هذا النوع من الزواج لا يضمن السعادة الزوجية. هذا باختصار ما نراه في الحلقات العشر". ويشير أن "في كل حلقة معنا نجمة سنتعرف إلى قصة نادي معها". ويشير ربيع إلى أن "بطاقة سحرية تقع في يد نادي، كلما كتب اسماً عليها وجد فتاة بالاسم نفسه تقع في حبه، لكن الحبكة ليست مبنية على هذا الأمر بالتحديد"، متوجهاً بالشكر إلى "كل النجمات اللاتي كن ضيفات شرف في المسلسل". ويردف قائلاً أن "العديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دوراً رائعاً".  

يثني علي ربيع على التعاون مع MBC وشاهد، "أنني يكفيني فخراً ما حققناه من نجاح من خلال "مسرح مصر" ثم المسلسلات التالية التي عرضت على "MBC مصر"، واليوم مع شاهد.

 

 

BC مصر إسماعيل فرغلي الفنان على ربيع محمود محمود محمود البزاوي مسلسل علي ربيع منصة شاهد

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