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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الدور بيناديني .. هاجر السراج تكشف سبب تحمسها لتجسيد شخصية رام الله

هاجر السراج
هاجر السراج

قالت الفنانة هاجر السراج إنها تحمست لتقديم دور رام الله ضمن أحداث مسلسل “حالة خاصة” الذى عرض خلال الأيام الماضية. 

وقالت هاجر السراج فى تصريحات تليفزيونية، إن أول شىء جذبها لتجسيد رام الله،  هو الأسم ثم بدأت أن تقرأ تفاصيل الشخصية والجمع بين اللهجة المصرية والسورية ضمن الأحداث.

وأضافت هاجر السراج،  معلقة: أول ما سمعت الأسم حسيت أن الدور بيناديني وبدأت أدرس تفاصيل الشخصية أكثر ، واتفقت مع المخرج على المكس بين اللهجات لأن اللهجة السوري كانت بتفلت مني وانا بتخانق مع عز فى المسلسل.

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مسلسل حالة خاصة 

وطرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطة الدسوقي .

 

 

وحملت الحلقات العديد من الاحداث ، ومنها قيام اماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة اجازتها .

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج اماني النجار ، الا انه تغيب عن الحضور ، لتواجه مشكلة انتهاء فترة اقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الاخيرة .

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة افكار نادين حيث ادعي انه استطاع برفقة رام الله ان يجد حل لقضية انتحار .

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة.

 

 

الفنانة هاجر السراج هاجر السراج أبطال مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة

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