عمرو سلامة : فكرت في الاعتزال أكثر من مرة وقلت هشتغل مدرب كلاب

قال المخرج عمرو سلامة إنه قدم 7 أفلام حتى الآن، لكن أكثر فيلم هو فخور خلال رحلته هو (أسماء) الذي يعتبره درة التاج بالنسبة له، ويليه (لا مؤخذاة).

وأكد عمرو سلامة في تصريحات خاصة لبرنامج أسرار النجوم، إن أسماء ولامؤاخذة لهما مكانة خاصة عنده، وتطرق للحديث عن دور المخرج قائلا: «المخرج هو شخص بيعرف يحكي ويكون هذا الحكي بشكل بصري، وأي شخص يمتلك موبايل يقدر يبقى مخرج ويصور فيلم حالا، والإخراج مش صعب ولكن الصعب ماذا ستقدم للدنيا لن يقدمه أحد غيرك».

وأضاف عمرو سلامة قائلا:" معظم أعمالي أنا اللي كاتبها وبيكون مشروع بداخلي وأتركه يتطور إلى أن يأتي وقت الظروف تسمح بخروج المشروع للنور، مثل فيلمي (شماريخ) أو (بره المنهج)، والكتابة بها معاناة وعملية صعبة ومرهقة ذهنيا".

وأوضح:" أكثر وقت بحبه في أثناء عملي هو الوصول لمرحلة المونتاج وهنا تأتي لحظة السحر الحقيقي عندما أرتب كل المشاهد اللي صورتها وتضع عليها المزيكا وترى نتاج عملك النهائي".

وتحدث عمرو سلامة عن تفكيره في الاعتزال قائلا:" في لحظات مرت عليّ من كثرة الضغط العصبي فكرت في الابتعاد عن الإخراج واعتزال المهنة، والاتجاه لمهن أخرى وتعلمت تصميم أحذية وبحبها جدا وقلت هشتغل مصمم أحذية، وفيه فترة أخرى قلت سأكون مدربا للكلاب».