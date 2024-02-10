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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

صبري فواز
صبري فواز

نشر الفنان صبري فواز رسالة بخط اليد من طفل فلسطيني، أصيب في قصف للاحتلال الصهيوني على غزة وبترت أطرافه.

وكتب صبري فواز على البوست ، معلقًا: ( يامن ) صبي فلسطيني .. من غزة .. بيحب التمثيل و مشترك في فريق المسرح بمدرسته ..أصابته هجمات الاحتلال الغاشمة إصابة أدت لبتر أطرافه ويعالج الآن .

و استكمل صبري فواز ، قائلًا: من ضمن برنامج العلاج ، التأهيل النفسي ، ياأهل الخير اللي بيعالجوه هو و غيره من المصابين .. بيطلبوا من كل واحد يكتب الحاجات اللي يحب يتفرج عليها في أوقات المشاهدة ..و ده كان طلب ( يامن ) ..( باقي حلقات و بيننا ميعاد ..و كل أعمال عمي صبري فواز ..حتى لو بيمثل لحاله .

وقال صبري فواز أنه يتشرف بالعمل مع يامن ، معلقًا: ربنا يكتبها لنا يا يامن .. و أتشرف بالشغل مع الفنان البطل، يامن .. بحبك.

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ويعرض حاليًا مسلسل “وبينا ميعاد2”، وهو من بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

 

 

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