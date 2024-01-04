صبري فواز يشوق جمهوره للجزء التاني من مسلسل وبينا معاد

شوق الفنان صبري فواز جمهورة للجزء التاني من مسلسل وبينا معاد عبر حسابة بموقع فيسبوك.

ونشر صبري فواز برومو المسلسل و علق قائلا :وبينا معاد من تاني قريبا.

وطرحت شبكة قنوات dmc البرمو الدعائى الأول للجزء الثاني من مسلسل وبينا معياد للفنان صبري فواز وشيرين رضا.

وظهر فى البرومو جميع فريق عمل المسلسل بالإضافة إلى نجوم جدد انضموا للعمل فى الجزء الثاني، وهم إيهاب فهمي وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي، والعمل من إخراج هاني كمال.

موعد عرض الجزء الثاني من وبينا معياد

ومن المفترض أن تبدأ قنوات dmc فى عرض الجزء الثاني من المسلسل خلال أيام قليلة من الآن، حيث انتهى فريق عمل المسلسل من تصوير أكثر من 80٪ من أحداثه ليكون جاهزا للعرض مع بداية العام الجديد.

تفاصيل مسلسل وبينا معياد

مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.