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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيه اللي انت لابسه ده.. شادي شامل يصدم الجمهور بإطلالة غريبة

شادي شامل بإطلالة
شادي شامل بإطلالة غريبة

يحرص دائما الفنان شادي شامل على التواصل مع جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وذلك من خلال طرح العديد من الصور والفيديوهات التى يلتقطها بشكل يومي.
 

وصدم شادي شامل جمهوره بإطلاله غريبة، وذلك أثناء تواجده فى الكويت لقضاء إجازة قصيرة هناك، حيث ظهر وهو يرتدي قميص كت وشنطة حريمي، وهو ما جعل عدد كبير من رواد صفحته يعلقون بالسلب على هذه الإطلالة  فيما قام عدد أخر بالدفاع عنه.

وكان من ضمن التعليقات السلبية التى تلقاها شادي عبر صفحته من فتاة تدعي أميرة قائلة: اي اللي انت لبسه ده، فيما علق أخر قائلا: انت كنت كويس شوية ياشادي ايه اللى حصلك.

 

عمل يجمع شادي شامل وسميرة سعيد 

وتستعد الديڤا سميرة سعيد، لطرح عمل غنائي جديد وذلك بالتعاون مع شادي شامل، والشاعر شادي نور.

ونشر الشاعر شادي نور، صور جمعته بفريق العمل أثناء تواجدهم في الاستوديو وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، وعلق قائلاً: “مع #الديڤا اللي وحشاااني، والفنان الجميل #شادي_شامل وان شاء الله تسمعوا حاجة حلوة ومختلفة قريب".

 

شادي شامل يتصدر التريند

وتصدر الفنان شادي شامل، الذي جسد شخصية عبد الحليم حافظ  بمسلسل “العندليب”، تريند السوشيال ميديا بعد تغير ملامحه بشكل كبير واعتماده على عمليات تجميل غيرت شكله تماما. 

ونشر شادي شامل صورا له بملامح متغيرة تماما، ما أثار الجدل بشكل كبير، حيث اعتمد شادي شامل على البوتكس والفيلر وعمليات تجميل مختلفة، مع تغيير لون شعره إلى الأشقر. 

وتداول مستخدمو “فيسبوك” صورا متعددة لشادي شامل قبل وبعد التجميل، أثارت الجدل بشكل كبير بسبب اختلاف ملامحه، وإليكم الصور. 

شادي شامل الفنان شادى شامل إطلالة غريبة

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