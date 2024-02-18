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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح عددا من المنشآت داخل نادي جزيرة الورد بالدقهلية

صدى البلد

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد إلى محافظة الدقهلية، وكان في استقباله  الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بالانابة عن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وعقب وصوله، توجه وزير الشباب والرياضة إلى نادي جزيرة الورد، حيث افتتح عددًا من المنشآت الجديدة، بحضور النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، حيث افتتح قاعة المسرح وقاعة المؤتمرات والمكتبة.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي عدداً من ورش العمل والمعارض التي أقيمت داخل النادي، منها "عرض فرق الجوالة، معرض أندية الفتاة والمرأة، معرض المنتجات الحرفية (علمنى حرفه، معرض المنتجات الحرفية منتجات الشباب، معرض الحرف التراثية والهوايات الإنتاجية والتوجيه والتأهيل المهنى (المنتجات الحرفيه، معرض عبر عن حلمك،  معرض خزف وفنون تراثية، مخيم کشفی مصغر ومعرض للكشافة، ورشة سفراء ضد الفساد، وندوة للبرنامج القيادي لتمكين الفتيات ريحانة، ورشة عمل برنامج (طور وغير)، ورشة عمل برنامج مشوارى، ورشة قيم وحياة، ندوة قادر على التحدى - أنا أستطيع"، واستعراض لمشروع درع يحمي ونصون والمؤتمر الوطني للنشء، بجانب عرض فني فنون شعبية، الفرقة النحاسية".

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية برعاية الشباب وتنمية قدراتهم، مشيراً إلى أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي ستُسهم بدورها في تنمية قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة.

وأشاد صبحي بجهود الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية في دعم ملف الشباب والرياضة، مؤكداً على أهمية التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تُفيد الشباب في المحافظة.

فيما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للشباب وعمل علي توفير كافة احتياجاتهم الرياضية من خلال تطوير المنشآت الرياضية والأنشطة بكافة أنواعها، بالإضافة إلي توفير كافة الإمكانيات من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم الكامنة، إيماناً منه بقدرة الشباب علي تغيير المستقبل من خلال العمل علي اعدادهم الإعداد الصحيح من أجل رفعة هذا الوطن.

وقال " مختار " :"خالص شكري وتقديري للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم والمتواصل للشباب والكيانات الشبابية علي أرض محافظة الدقهلية، وحرصه الدائم علي حضوره ومشاركته كافة الفاعليات والأنشطة الرياضية علي أرض المحافظة".

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة حضور نهائي دورى مراكز الشباب على مستوى المحافظة باستاد المنصورة الرياضي، وعقد لقاء شبابي موسع مع شباب محافظة الدقهلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة.

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