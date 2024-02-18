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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

أشرف عبد الباقي يكشف حقيقة استعانته بمدرب تمثيل لتجسيد تامبي

اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي

رد الفنان أشرف عبد الباقي، على جدل استعانته بمدرب تمثيل، خلال تحضيراته لـ شخصية تامبي في مسلسل جولة أخيرة، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي عُرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال أشرف عبد الباقي، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: في حد يقولي إنت أخدت كورسات أو ورشة تمثيل، لأ هي مش ورشة تمثيل، برا أي ممثل كبير أو صغير بيبقى محتاج حد يقعد معاه ويتكلم معاه عن الشخصية، وده اللي حصل فعلًا لما بدأت أجهز لـ شخصية تامبي.

وتابع أشرف عبد الباقي موجهًا الشكر لجمهوره وفريق عمل مسلسل جولة أخيرة، قائلًا: بعد نهاية مسلسل جولة أخيرة بشكركم على تفاعلكم الفترة اللي فاتت، وأنا كنت أول مرة بقدم شخصية بشكل شخصية تامبي، وساعدتني فيها طبعًا المخرجة مريم الأحمدي، وأنا بشكر كل فريق العمل وكل الممثلين وأحمد السقا صديقي، أتمنى شخصيتي تكون عجبتكم، وأتمنى تشوفوا أعمال تانية مش عارف هي إيه، بس إن شاء الله تشوفوا أعمال تانية تعجبكم زي ما عجبكم جولة أخيرة.


وضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد السقا، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، أشرف عبد الباقي، علي صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد ندا وأحمد الخشيبي.

اشرف عبد الباقي

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