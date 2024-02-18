لبنى عسل: حفلات الليالي المصرية السعودية بالتعاون بين هيئة الترفيه ووزارة الثقافة

علقت الإعلامية لبنى عسل، على انطلاق حفلات الليالي المصرية السعودية، والتي تنقل على شاشة قناة الحياة، مؤكدة أن الحفلات ضمن التعاون والتنسيق المستمر والعلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضافت "لبنى عسل"، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن حفلات الليالي المصرية السعودية، تأتي في إطار التعاون بين هيئة الترفيه السعودية، ووزارة الثقافة المصرية.

وأشارت لبنى عسل، إلى أن أولى الحفلات اليوم تضم عددًا كبيرًا من النجوم الكبار، مثل الكينج محمد منير، والنجمة شيرين عبد الوهاب، والنجم ماجد المهندس.

وأكدت أن الحفلات تجمع كوكبة من النجوم والأصوات القيمة، مع صورة وشكل واستعدادات فنية كبيرة، سواء صوتية أو مرئية.