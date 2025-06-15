مصطفى بكري: الرئيس السيسي يفرض شروطه بكل قوة على الغرب والأمريكان

أكد النائب مصطفى بكري ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: نحن أمام مرحلة تتشابك فيها صراعات النفوذ، وأمام مرحلة مستحيلة أمامنا خيارات متعددة إما الانحياز وإما الحياد.

واستكمل بكري كلمته: يزعم البعض أن مصر منعت قافلة أجنبية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وشدد بكري قائلًا: إنه بعد 7 أكتوبر 2023 تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل إيمان وكل قوة وفرض شروطه على الغرب والأمريكان حينما أعلن وقال: لن أفتح المعبر إلا إذا أدخلت المساعدات إلى غزة، ولم ولن يتم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية.

و قال :ونحن نواب مصر من هنا نؤكد على أن الثوابت الوطنية المصرية خطًا أحمر، والقيادة السياسية والمؤسسات المصرية تعمل في الحافظ على ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، نرفض العدوان على إيران ولا يمكن أن نكون في خندق واحد مع إسرائيل.