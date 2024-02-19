حسن المستكاوي يوجه رسالة لمحمد منير بعد إصابته قبل حفل ليال سعودية مصرية

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رسالة للنجم محمد منير، عبر حسابه على اكس تويتر سابقا.

وكتب: “‏سلامتك ياملك .. سلامتك يامنير يا من ملكت قلوبنا وذكرياتنا وغنينا معك كل اغنية”.

وجاء ذلك لقاء تركى اَل شيخ بوزيرة الثقافة، حيث اتفقا على أنه سيجرى إطلاق ليالى الأوبرا فى السعودية بفرق مصرية، وليالى السعودية فى الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

وفى السياق ذاته، شددت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى على عمق العلاقات بين البلدين، وترحيب الوزارة بالتعاون مع هيئة الترفيه، قائلة: «التعاون الفنى والثقافى مع المملكة ممتد على مدار عقود طويلة.