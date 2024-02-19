خطوة مميزة.. أيمن يونس يعلق على زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن ناديه يسير على الطريق الصحيح، بعدما نجح مجلس إدارته في كافة التحديات التي خاضها خلال الفترة الماضية.



قال أيمن يونس، في مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، مجلس إدارة النادي يعمل على إسعاد جماهيره الكبيرة، وحل جميع الأزمات التي يعاني منها النادي.



وتابع، حان وقت لاعبي الزمالك لجني ثمار ما قام به مجلس الإدارة من عمل، منذ توليه المهمة 20 أكتوبر الماضي.



وأضاف نجم الزمالك السابق، زيارة مجلس إدارة الأهلي للقلعة البيضاء، خطوة مميزة ولها الكثير من المعاني، نتمنى أن تقلل من التعصب الجماهيري خلال الفترة المُقبلة.



تطرق أيمن يونس، للحديث حول محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، ومطالبة البعض باعتزاله، قائلا، لن يجبره أحد على اتخاذ هذا القرار.



وأتم يونس تصريحاته بشأن إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي، قائلا، إصابته وجعت قلبي، ونتمنى عودته سريعا وقويا.