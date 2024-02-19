الخطيب: العلاقة بين الأهلي والزمالك لها جذور ممتدة وهذه رسالتي للجماهير

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بتواجده مع أعضاء مجلس إدارة ناديه في مقر نادي الزمالك، ووجه الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

وأكد الخطيب خلال زيارته لنادي الزمالك: "تأجلت الزيارة من قبل بسبب ظروف وفاة الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي".

وأضاف: "علاقة الأهلي مع الزمالك طيبة جدًا ولها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل، حتى في الفترات التي تشهد بعض الأمور غير المألوفة، وعلاقة الناديين ليست جديدة بل تمتد لتاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100 عام، وهي علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية".

وختم الخطيب قائلا: "أدعو جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي إلى وضع مصلحة مصر في المقدمة وقبل كل شيء".

وفي الختام، شكر الخطيب مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال، ودعاهم إلى زيارة النادي الأهلي في وقت لاحق.