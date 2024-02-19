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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

سنحقق مستهدفاتنا.. 12 رسالة مهمة لـ الرئيس السيسي خلال مؤتمر إيجبس 2024

رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى

أرسل الرئيس السيسى خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، عدة رسائل مهمة، كما استعرض الرئيس الجهود والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، ما يجعل إطلاق الحوار الاقتصادي ضرورة وأولوية قصوى للخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن.

الحوار الوطنى.. دعوة الرئيس السيسى لوطن يتسع للجميع | مبتدا
رسائل الرئيس السيسى

أبرز رسائل الرئيس السيسى

ورصدت إدارة الحوار الوطنى أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة إيجبس 2024 والتي جاءت كالآتى:

  1. الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 – 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق
  2. خلال 7 سنوات تم التغلب على هذه المشكلة، ولكن تم إنفاق أموال ضخمة جدا
  3. مصر بذلت جهودا كبيرة لتوصيل الغاز الطبيعى الى 15 مليون وحدة
  4. مصر واجهت أزمة كورونا وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
  5. إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب مايحدث في البحر الأحمر
  6. مصر حريصة على تنفيذ التعهدات والالتزامات المالية
  7. مؤسسات التمويل الدولية لم تكن مستعدة لتمويل مصر تمويل منخفض التكلفة من أجل التنمية
  8. إفريقيا بحاجة لتمويل منخفض التكلفة لتمكينها من تنفيذ التعهدات المناخية
  9. من الصعب إيجاد تمويلات لتكنولوجيا مرتفعة التكلفة وتحتاج استثمارات ضخمة
  10. هناك قدرات للطاقة المتجددة تعطى آلاف الجيجاوات يمكن استغلالها
  11. قمة باريس للمناخ كان بها وعودا بضخ 100 مليار دولار لمصر لصالح الطاقة والمناخ ومنذ 2015 وحتى اليوم لم يتم ضخ أي شيء
  12. سنحقق مستهدفاتنا إذا وضعنا أيدينا في أيدى بعض، مؤسسات التمويل والقطاع الخاص
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رسائل الرئيس السيسى

يهدف مؤتمر إيجبس 2024، إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة انظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين .

ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم ، وأمناء  منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة .

ويشهد أول أيام ايجيبس 2024 وعلي مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

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