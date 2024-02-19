عصابة..تفاصيل صادمة في مقـ تل اللواء اليمني حسن العبيدي داخل شقته بفيصل

كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، داخل شقته في شارع العشرين بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة اللواء حسن العبيدي داخل شقته، المبعثرة في أجواء غامضة.

وتابع عبد الراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللواء اليمني كان مستأجرا شقته التي قُتل فيها منذ فترة طويلة، وكان يتردد عليه أصدقاؤه باستمرار، حيث كانت تربطه بأصدقائه علاقة قوية للغاية.

وتابع: الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد شخصين من أصدقائه الذين كانوا يترددون عليه بشكل مستمر، وبعد ذلك تم الاعتراف على البقية وتم القبض عليهم فورا.

وأشار ، إلى أن الحادث كان جنائيا وليس له أي دوافع سياسية أخرى، قائلا: دافع الجريمة كان السرقة وكان هناك مقاومة بين المجرمين والمجني عليه انتهت في النهاية إلى القـ تل.

وعن تفاصيل ارتكاب الجريمة، أكد محمود عبد الراضي، أن مرتكبي الجريمة قاموا بوضع مخدر للضحية في العصير لسرقته، ولكن عند قيامهم بتنفيذ مهمتهم الإجرامية؛ حدث اشتباك بينهم وبين المجني عليه، أودى بحياته في النهاية.

واختتم: مرتكبو جريمة قـ تل اللواء اليمني حسن العبيدي قد يواجهون عقوبة الإعدام نتيجة عقد النية وثبوت حالتي القتل والسرقة.